... negli ultimi giorni alcune zone sono state flagellate dad'aria e grandinate disastrose. L'... Valutata per la giornata di oggi l'allerta arancione pertemporali in gran parte della ...Valutata per la giornata di domani allerta gialla pertemporali su Veneto, Friuli Venezia ...grandinate con chicchi di grosse dimensioni e forti raffiche di vento a oltre 100 km/h e rare...Dal 2010 al 2022 la Campania ha registrato 93 eventi estremi tra cui 29d'aria, 38 da allagamenti da piogge intense e 15 danni al patrimonio Secondo il Rapporto 'Analisi del- I ...

Rischio di trombe d’aria e tornado in pianura padana, già grandinate in Piemonte e Lombardia Corriere della Sera

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Siamo in un periodo dell'anno in cui è impossibile non parlare del meteo, sia perché con le vacanze ch ...Siamo in un periodo dell'anno in cui è impossibile non parlare del meteo, sia perché con le vacanze che incombono tutti sono curiosi di scoprire che tempo farà, sia per i continui cambiamenti ed event ...