Rimini | turista francese lascia i figli in hotel e si ubriaca al bar Fermata per abbandono di minori

(Di venerdì 21 luglio 2023) Unadi 49 anni è stata arrestata dai carabinieri di, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, con l’accusa didie denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti per guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto accertato dai carabinieri, la donna si trovava in vacanza in Italia con i suoi, una bambina di 11 anni e un bambino di 10. Lo scorso 19 luglio la madre assieme ai bambini ha festeggiato il proprio compleanno in un ristorante e dopo essere rientrata nell’Miramare, dove alloggiava, intorno alle 2 di notte ha messo ia dormire, per poi scendere nella hall dell’e iniziare a bere in modo smodato sino alle 4 del mattino. E dopo aver bevuto, ...

Rimini, turista francese lascia i figli in hotel e si ubriaca al bar ... Open

La donna, turista francese di 49 anni, è stata tratta in arresto in flagranza dai carabinieri di Rimini con l'accusa di abbandono di minori: ...