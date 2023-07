Ricordare ora la battaglia di Zaki contro l’estremismo della sharia

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 21 luglio 2023) Al direttore - Sbaglio o i giornali progressisti si sono dimenticati diche il meritograzia aè del governo Meloni? Sbaglio o per evitare diquesto merito i suddetti giornali hanno rigirato la frittata sostenendo che suil risultato è arrivato solo perché, cosa indimostrabile, abbiamo accettato, come paese, un silenzio su Regeni? Sono spaesato.Andrea Marini Sarebbe stato bello, sul caso, dire la verità, su come sono andate le cose, senza buttare a casaccio la palla in avanti. Ma sarebbe stato bello anche altro. Per esempio,la ragione per cui l’Egitto ha scelto di perseguitare l’attivista egiziano. Lo ha fatto, prima di tutto, perché, anni fa, ha scritto un articolo per raccontare quali sono gli ...