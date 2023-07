Revoca della patente a chi abbandona cani in autostrada L' annuncio di Salvini

(Di venerdì 21 luglio 2023) C'è una problematica, oltremodo inconcepibile, che riaffiora puntualmente con la stagione delle vacanze, ed è l'abbandono degli animali. Ieri, parlando al question time al Senato, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteoha annunciato un giro di vite: «Nel disegno di legge sulla sicurezza stradale che arriverà in Parlamento - ha affermato il leaderLega - stiamo valutando e proponendo modifiche per inasprire le sanzioni» nei confronti di chi si rende responsabile di questi gesti. «Arrivando - ha aggiunto - fino allao alla sospensione, perché oltre ad essere un atto di assoluta barbarie e inciviltà rischia di mettere anche a repentaglio l'incolumità di chi viaggia. Questo penso che dissuaderà qualche incivile da un gesto ...

