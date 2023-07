Retegui sbarca in Serie A | è a un passo dal Genoa

#Milan - Tijjani #Reijndersa Linate: inizia l'avventura in rossonero del centrocampista ... il punto sul mercato dell'Inter di Fabrizio Biasin.21.37 - Il Genoa lavora al colpo Mateo: ...(LaPresse) - calciomercato.itIl nome che continua a circolare e che Marotta segue da tempo è quello di Mateo, centravanti della Nazionale Italiana che con tutta probabilità lascerà l'...#Milan - Tijjani #Reijndersa Linate: inizia l'avventura in rossonero del centrocampista ... il punto sul mercato dell'Inter di Fabrizio Biasin.21.37 - Il Genoa lavora al colpo Mateo: ...

Retegui sbarca al Fantacalcio C'è l'accordo col Genoa Fantacalcio ®

L'attaccante italo-argentino convocato nei mesi scorsi da Mancini alla corte di Gilardino per un'operazione da 17 milioni di euro ...Come riporta TMW, il Genoa è pronto ad accogliere a breve Mateo Retegui come nuovo bomber per la Serie A. L'attaccante italo-argentino del Boca Juniors, in prestito al Tigre, ...