Repubblica Popolare della Cina fra problemi ambientali e sicurezza nel cyberspazio

(Di venerdì 21 luglio 2023) Recentemente, a luglio, il presidente cinese Xi Jinping ha espresso alcuni punti riguardi la protezione ecologica e ambientale. I prossimi cinque anni saranno un periodo cruciale per sostenere uno sviluppo di alta qualità nellain un ambiente ecologico sostenibile, nonché promuovere la modernizzazione caratterizzata dalla coesistenza armoniosa tra uomo e natura. Xi Jinping ha affermato che l’assetto ecologico del Paese ha subito cambiamenti storici, trasformativi e globali, con significativi passi in avanti compiuti nella costruzione di unapiù vivibile. Rilevando che l’economia e la società cinesi sono entrate in una fase di sviluppo di alta qualità, questa va bilanciata da progressi più rapidi nella promozione di una crescita verde e ...

MELONI A BIDEN: NO AL MEMORANDUM SULLA BRI Proprio i rapporti con lacinese potrebbero essere invece uno dei nervi scoperti della Meloni nell'incontro con Biden. Al centro ......nostro territorio è iniziata la raccolta di firme sulla proposta di legge di iniziativa'... lariconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti ......dalle delusioni ideologiche e dal crollo del sistema politico della cosiddetta Prima, ... che può evitarle di scomparire insieme al fondatore sta nell'aggancio al Partitoeuropeo, ...I retroscena dell'inchiesta nata per arrestare Yang Xiuzhu, già vice sindaca di Wenzhou, accusata di aver rubato 36 milioni di dollari. A Chinatown un manager ha fornito agganci per bloccarla: lei è s ...I quadri in vendita. I dipendenti con gli scatoloni. Gli insulti, le preghiere, il triste parterre. Chi c’era racconta lo scioglimento della Dc. Tre giorni ...