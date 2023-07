Renzi verso Forza Italia e Calenda scatena la polemica

(Di venerdì 21 luglio 2023) C'è un nuovo capogruppo in Senato per Azione -Viva, che ha preso il posto di Raffaella Paita, ed è l'ex dem Enrico Borghi. Il leader Matteofa gli auguri, ringrazia Paita, e nel ...

Questo progetto ora non c'è più perché "lo ha fatto cadere", ma se vuole far cadere i gruppi per "rincorrere Forza Italia, lo deve spiegare". Per quanto riguarda le europee ed eventuali e ...... ha poi aggiunto, per poi passare ai ringraziamentichi, negli ultimi 3 anni, si è ... Meloni si è anche presa le congratulazioni di Matteo("La grazia a Patrick Zaki è una bellissima notizia"...si sente l'erede naturale di Berlusconi " osserva " ma nel Paese non c'è attrazionela sua proposta politica". Quante possibilità ci sono che passi la sfiducia "Speriamo ci sia un ...

Calenda: “Renzi scivola verso destra. Vuole fare un ragionamento con la maggioranza” Il Fatto Quotidiano

C’è un nuovo capogruppo in Senato per Azione-Italia Viva, che ha preso il posto di Raffaella Paita, ed è l’ex dem Enrico Borghi. Il leader Matteo Renzi fa gli auguri, ringrazia Paita, e nel frattempo ...La San Benedetto calcio ha formalizzato le posizioni contrattuali dello staff tecnico e medico, oltre a quelle di alcuni calciatori. Il club è anche al lavoro per l'arrivo di altri giocatori. La Samb ...