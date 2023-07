Reggio Emilia | lite per la fila all’autolavaggio | invalido preso a bastonate

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 luglio 2023) Un uomo denunciato con l'accusa di lesioni aggravate Si trovava presso un autolavaggio della Val d’Enza, in provincia di, quando un uomo, in attesa di lavare la propria autovettura, è statoda un 60enne al culmine di un diverbio inerente alla precedenza sulla. I fatti risalgono al 23 giugno scorso, il litigio prima verbale si è trasformato in aggressione dopo che il 60enne è sceso dalla sua auto con in mano un bastone colpendo più volte al capo, al corpo e alle braccia la vittima di 52 anni, causando all’uomo ferite giudicate guaribili in 7 giorni dai sanitari dell’ospedale di Montecchio. L’aggressore è poi risalito in auto e se ne è andato. La vittima è però riuscita a prendere la targa della sua vettura e ...