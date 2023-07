Reggio Emilia | lite per la fila all' autolavaggio | invalido preso a bastonate

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023), 21 lug. (Adnkronos) - Si trovava presso undella Val d'Enza, in provincia di, quando un uomo, in attesa di lavare la propria autovettura, è statoda un 60enne al culmine di un diverbio inerente alla precedenza sulla. I fatti risalgono al 23 giugno scorso, il litigio prima verbale si è trasformato in aggressione dopo che il 60enne è sceso dalla sua auto con in mano un bastone colpendo più volte al capo, al corpo e alle braccia la vittima di 52 anni, causando all'uomo ferite giudicate guaribili in 7 giorni dai sanitari dell'ospedale di Montecchio. L'aggressore è poi risalito in auto e se ne è andato. La vittima è però riuscita a prendere la ...