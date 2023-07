Rari Nantes Nuoto Salerno | Donato Pica firma per il 17° anno consecutivo

'Tutto per consentire lavori di manutenzione , pulizia e sanificazione dell'impianto - Fanno sapere dallaImperia.Salerno . Per il diciassettesimo anno di fila si rinnova il sodalizio tra il centroboa Donato Pica e laNuoto Salerno. Dopo una fine di campionato in cui Donato ha dato sfoderato prestazioni di altissimo livello, significative le sue iniziative nel girone dei play out, contribuendo alla ...Linda Cerruti, 29 anni savonese, allenata da Patrizia Giallombardo e Benedetta Parisella per Marina Militare eSavona, 45 medaglie in 14 anni di Nazionale, tra Coppa Europa e World Series,...La quinta edizione del torneo si svolgerà domani pomeriggio e domenica al Prino, nel tratto antistante lo stabilimento Baia Salata ...Ieri mattina la tragedia: all'arrivo dei soccorsi non c'è stato nulla da fare, il giovane (ex pallanuotista) era già in arresto cardiaco ...