Rai | variazioni programmi tv di domani

(Di venerdì 21 luglio 2023) (Adnkronos) – Queste leRai deitv di: RAI1 Nessuna variazione RAI2 06:00 Fukuoka 2023 – Campionati Mondiali di Nuoto 08:30 TG2 – 10:05 Gli imperdibili 10:10 TG2 Flash – Meteo 2 13:00 TG2 GIORNO 01:00 Meteo 2 01:05 (anziché 00:50) Appuntamento al cinema 01:10 Piloti RAI 3 08:00 Agorà Estate 2023 10:10 (anziché 10:00) Elisir A gentile richiesta 11:10 Doc Martin (La rubrica Spaziolibero delle h. 11:00 non andrà in onda) 22:00 Fiction Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo. Regia di Ricky Tognazzi (anziché il Film Volevo nascondermi per il Ciclo “XX Secolo) seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

In prima serata su Rai 1 per il ciclo "Destinazione amore" in onda "Amore, cucina e curry": ecco la trama del film.