Rai | Speranzon Fdi | ' Saviano non può condurre un programma del servizio pubblico'

(Di venerdì 21 luglio 2023) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - “Ha definito Salvini ministro della malavita e ora sta perunin Rai. Le parole indecenti dilo rendono del tutto incompatibile a poteruna trasmissione sulla tv di Stato, c'è un limite che non può essere oltrepassato. La Rai è pagata con i soldi degli italiani e merita conduttori e giornalisti di spessore e non militanti invasati del tutto privi di deontologia professionale e di rispetto per le istituzioni". Lo dichiara Raffaele, senatore di Fratelli d'Italia e componente della commissione di Vigilanza Rai.

Laè pagata con i soldi degli italiani e merita conduttori e giornalisti di spessore e non di ... conclude il senatore di Fratelli d'Italia Raffaele. 21 luglio 2023Lo afferma il senatore Raffaele, vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia a palazzo Madama e componente della commissione di VigilanzaUna testimonianza del discorso di Agnelli è arrivata dal senatore di Fratelli d'Italia Robertoche intervenendo aRadio1, durante "Un Giorno da Pecora", ha riveato: "L'ho visto dieci ...La Rai è pagata con i soldi degli italiani e merita conduttori e giornalisti di spessore e non militanti invasati del tutto privi di deontologia professionale e di rispetto per le istituzioni”. Lo ...Ieri in un tweet lo scrittore aveva definito Matteo Salvini "Ministro della Mala Vita". "Le parole di Saviano contro il Governo vanno ben oltre la critica. Si ...