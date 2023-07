Rai Radio 1 media partner ufficiale dell’Avellino Summer Festival 2023

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La prima emittente pubblicafonica italiana seguirà l’intera programmazione di una rassegna straordinaria, curata nei minimi dettagli, che trasformerà il capoluogo nell’epicentro dell’estate e lo proietterà con forza sulla scena nazionale”. È l’annuncio del sindaco di Avellino, Gianluca Festa. “Attraverso approfondimenti nelle trasmissioni musicali del suo palinsesto, interviste e messe in onda, Rai1 conferirà ulteriore prestigio alla nostra ricca rassegna artistica. E’ una collaborazione di cui sono assolutamente orgoglioso. Il prossimo 28 luglio, la illustreremo nei dettagli nel corso di una conferenza stampa in cui sveleremo il programma definitivo degli eventi. Per l’occasione, a Piazza Libertà, inaugureremo l’ulteriore novità di questa edizione: la “Club house” del...

La giornalistaPatrizia Angelini , il Pilota Rally Gianluca D'Alto , l'Assistente Capo della Polizia Municipale ... il Forum dei Giovani di Monte San Giacomo ,ICN New York e l' Associazione "...Come Iannacone dovrebbe ben sapere, la Direzione Approfondimento aveva inserito il programma nel palinsesto di3 per quattro serate dal 9 settembre prossimo, attivandosi per la produzione già a ...... Sandro Capitani - Giornalista di1 specializzato nelle tematiche dell'agricoltura Claudio Di Donato - Giornalista Professionista EconomistaIn un mondo in cui tutto è instagrammabile ci poniamo il problema di una telecamera che riprende un programma radiofonicoIl valzer dei vicedirettori tiene banco in questi giorni tra le testate dell'informazione Rai. Al Tg1 Gianmarco Chiocci confermerà Costanza Crescimbeni, Grazia Graziadei, Maria ...