Rai | per il nuovo auditel delle radio viale Mazzini vuole Noto sondaggi Esclusiva

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 21 luglio 2023)Rai, per voce del suo vicedirettore Flavio Mucciante ha comunicato che da gennaio 2024 non parteciperà più alla rilevazione di ascoltofonico denominataTer (che unisce i maggiori editorifonici) in quanto si utilizza un metodo vecchio, non scientifico e non rappresentativo. Qu