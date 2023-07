Rai | Kelany Fdi | ' insulti Saviano intollerabili'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Definire ministro della mala vita un esponente del governo è un'offesa che non può rimanere senza conseguenze.scambia spesso la libertà di espressione con la volontà diffamatoria. È tuttavia evidente che questisono incompatibili con chi ha uno spazio sulla Rai che fa servizio pubblico, che impone equilibrio, buon senso. Questo eccesso non può essere tollerato, ne parleremo in Vigilanza e auspichiamo che i vertici della Rai, nella loro autonomia, valutino il caso". Così Sara, deputata di Fratelli d'Italia e componente della commissione di Vigilanza della Rai.