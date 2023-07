Rai | fuori dai palinsesti il programma di Iannacone | «La qualità non paga» Ma viale Mazzini smentisce | «Nessuna cancellazione | basta falsità»

(Di venerdì 21 luglio 2023) Non c’è pace per la nuova stagione della Rai targata governo Meloni. Stralciata la trasmissione di Filippo Facci e con il caso Saviano che sta per approdare in commissione Vigilanza, si apre un nuovo fronte per le terza rete del servizio pubblico. È il conduttore di Che ci faccio qui, Domenico, ad accusare l’azienda perché le quattro serate del suo, che dovevano partire a settembre, sono uscite dal palinsesto. In un post su Facebook, il giornalista molisano scrive: «Una persona che ancora mi stima in Rai mi ha inviato il rapporto Qualitel nel quale si stabilisce ogni anno, attraverso un campione ampio e attendibile di intervistati, quali siano i programmi più amati e apprezzati dal pubblico. A leggerlo ci si convince che la Rai applica un metodo contrario ad ogni logica: più l’offerta è considerata meritevole e più essa viene ...

