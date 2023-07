Rai | censurano Facci e poi Sallusti all' attacco | con chi ce l' ha

(Di venerdì 21 luglio 2023) “Noi siamo contrari alla censura, pratica odiosa e per di più spuntata in democrazia”. Inizia così l'editoriale di Alessandropubblicato su Libero. Bordate alla Rai dal direttore del quotidiano milanese sul caso - aperto e chiuso da viale Mazzini in pochi giorni – di Filippo, giornalista reo di aver usato “una frase inopportuna” raccontando - proprio sulle pagine di Libero - “correttamente” la vicenda che ha coinvolto il figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa. Direttore che esordisce parlando di democrazia e censura: “Tutte le idee, anche le più sconvenienti, hanno diritto di circolare liberamente” ma la censura se “applicata a corrente alternata” non è più tale ma “arma politica, un'arma impropria”. A cosa o chi si riferisce? “Chi dice o scrive cose sconvenienti o scomposte su qualsiasi tema non può ...

...può scrivere parole certamente discutibili senza che qualcuno non chieda di rimuoverlo dalla. ... In sostanza,. "Il talento non si inchinerà mai davanti a dei miserabili". È stata la ......può scrivere parole certamente discutibili senza che qualcuno non chieda di rimuoverlo dalla. ... In sostanza,. "Il talento non si inchinerà mai davanti a dei miserabili". È stata la ...“Noi siamo contrari alla censura, pratica odiosa e per di più spuntata in democrazia”. Inizia così l’editoriale di ...Io non so bene cosa sia l’Usigrai: dicono che sia la sigla di un sindacato dei giornalisti della tv di Stato finanziata dal canone. Ma loro pretendono di essere un ridicolo ufficio passaporti della co ...