Rai bacchetta Domenico Iannacone | «Che Ci Faccio Qui non è stato cancellato»

(Di venerdì 21 luglio 2023) Durante la presentazione della nuova offerta Rai 2023-24 tra i grandi assenti risulta. Il giornalista, che ha condotto sul terzo canale della Tv diI Dieci Comandamenti, non figurava con il suo programma Che CiQui. Nel corso della presentazione dei palinsesti non si è fatta menzione della sua trasmissione che è stata tra le più apprezzate delle ultime stagioni tv, percepita in modo trasversale come uno dei migliori prodotti. Riscontro confermato dagli ascolti tv ma anche dal seguito enorme riscosso sui social. Che CiQui non è: la Rai ha usato toni duri nei confronti diche si è espresso con parole piuttosto forti per l'assenza del suo programma dai prossimi ...

Filippo Facci, in predicato di una striscia giornalistica in, gambizzato professionalmente per ... E poi c'è il caso di Alberto Veronesi, altraconsiderata di destra: licenziato dal ...La primaa salire sul podio del Belvedere di Villa Rufolo è Fabio Luisi , nome tra i più ... direttore emerito dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della, direttore principale della NHK ...La primaa salire sul podio del Belvedere di Villa Rufolo è Fabio Luisi , nome tra i più ... direttore emerito dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della, direttore principale della NHK ...

Rai bacchetta Domenico Iannacone: «Che Ci Faccio Qui non è stato ... Tvpertutti

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...