Quell’intercettazione fantasma sulla strage

(Di venerdì 21 luglio 2023) Un’affermazione clamorosa del presunto terrorista Paolo Bellini su una pista alternativa nell’attentato di Bologna del 1980 è passata sotto sostanziale silenzio nei grandi media. Invece, si è preferito dare spazio alle vicende personali del condannato che l’hanno portato in prigione. Con una preoccupante scambio nell’importanza dell’informazione. C’è una intercettazione, agli atti del recente arresto di Paolo Bellini, condannato all’ergastolo per ladi Bologna del 2 agosto 1980, che è incredibilmente passata sotto silenzio. Nelle paginate che i quotidiani hanno riservato al trasferimento in carcere a Spoleto dell’ex affiliato di Avanguardia nazionale (si trovava già agli arresti domiciliari) non c’è traccia di una frase, in dialetto veneto, che è stata trascritta dagli investigatori e si può incrociare nella richiesta di misura cautelare firmata il 14 giugno ...