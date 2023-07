Quanto ha incassato lo Stato con la rottamazione delle cartelle

(Di venerdì 21 luglio 2023) Nella settimana in cui il ministro Carlo Nordio ha portato avanti un vero e proprio faccia a faccia con l’Associazione Nazionale Magistrati su alcuni punti cardine che costituiscono la sua riforma della Giustizia (che presto approderà in Parlamento, dopo aver ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri e la firma del Capo dello), l’attuale vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini ha cercato di spostare l’attenzione sugli aspetti che riguardano più da vicino il programma economico e finanziario dell’esecutivo. Il ministroInfrastrutture e dei Trasporti è tornato a parlare senza mezzi termini della cosiddetta “pace fiscale“, che al momento non trova riscontro in nessun atto legislativo deliberato dal governo, ma che rappresenta da sempre un punto imprescindibile per i militanti e gli eletti del suo gruppo. Un tema che, a ...

Secondo la nota ufficiale della Warner Bros , nella data di esordio, Barbie haben 2.178. "Barbie di Gerwig fa un lavoro stellare nel mostraresia dannosa l'ideologia patriarcale ...Il totale di 35 miliardi di euro previsto dal Pnrr nel 2023 saràper intero", si legge ... Per la commissione europea e' una buona notizia, cosi' come lo e' per l'Italia" insi realizza ...Ora però sorge spontanea una domanda: aldilà delle mosse future,hal'erario pubblico dai precedenti condoni in materia fiscale I numeri sono sotto gli occhi di tutti e si trovano ...

Quanto ha incassato Barbie il primo giorno Esordio record in Italia ... Tag24

L’inflazione continua a essere la preoccupazione principale per gli assicuratori. Tuttavia, gli aumenti dei tassi di interesse della banca centrale dovrebbero migliorare i risultati degli investimenti ...(ANSA) - ROMA, 21 LUG - David De Gea , portiere spagnolo in uscita dal Manchester United, ha detto no alla proposta dell'Inter che, secondo quanto riferiscono alcuni media britannici, gli ...