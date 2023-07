Quando l' allenatore diventa un mostro

Leggi su panorama

(Di venerdì 21 luglio 2023) Dalla ginnastica alla vela, gli abusi nel mondo dello sport sono ormai un fenomeno diffuso. Una vera e propria emergenza che ha mostrato un lato oscuro del mondo sportivo fatto di violenze sessuali, maltrattamenti e abusi psicologici ai danni dei giovani cheno vittime dei loro allenatori. Violenze di cui si è cominciato a parlare solo negli ultimi anni come nel caso delle ginnaste Nina Corradini e Anna Basta, che per prime hanno denunciato gli abusi psicologici e le violenze verbali da parte dello staff della nazionale durante il loro periodo di attività. O come il caso di oggi ad Anzio in provincia di Roma dove una 15enne ha denunciato di essere stata violentata dal suo maestro di vela. Mal’un? Lo abbiamo chiesto al dott. Stefano Becagli Psicologo Clinico e ...