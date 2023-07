(Di venerdì 21 luglio 2023) Un discorso storico per rivendicare l'invasione dell'che, secondo, è una nazione che non esiste ma è direttamente Russia. E poi per dire che anche laesiste grazie ae che ...

'I nostri amici a Varsavia se ne sono dimenticati Glielo ricorderemo' ha aggiuntominaccioso. 'Oggi vediamo che il regime di Kiev è pronto a tutto pur di salvare la sua venale 'pelle' e ...Da lì, avrebbe inviato un audio di undici minuti in cui dà la suadi quanto accaduto con. In seguito sarebbe arrivato un altro messaggio, sempre audio, il 3 luglio. Prigozhin in quella ...Shevtsov ha raccontato candidamente la suadei fatti in un'intervista andata in onda sulla ...nei mesi scorsi un mandato d'arresto internazionale per il presidente russo Vladimir, oltre ...

Putin in versione Stalin-zarista usa parole dure contro Polonia e Ucraina Globalist.it

Lo scambio è di quelli da ricordare: a Mosca, il presidente russo"Vladimir Putin ha incontrato"manager, sviluppatori, cervelli a tutto campo impegnati da anni a concepire la versione russa - e quindi ...Egregio Direttore, da giorni si parla dell'accordo del grano Russia Ucraina, saltato perché, secondo la versione univoca occidentale, la Russia è spietata e immorale e se ne ...