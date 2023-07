Pupi Avati | “I multisala hanno distrutto il cinema italiano”

(Di venerdì 21 luglio 2023) "Sono riservati alletografie estere, soprattutto americane" dice il regista “In Italia non si è mai prodotto così tanto. Ma per cosa? Con quale finalità quando le saletografiche sono completamente vuote? Iil, completamente, sono riservati alletografie estere, soprattutto americane. E si produce talmente tanto che non è mai stato così difficile trovare un fonico, un operatore, un macchinista, un elettricista. L’ultimo lavoro l’ho fatto con gli scarti”. A denunciarlo è, ospite della serata inaugurale della quarta edizione del Fara Film Festival ideato da Riccardo Martini e diretto da Daniele Urciuolo in uno dei borghi più belli d’Italia. Il ...

A denunciarlo è, ospite della serata inaugurale della quarta edizione del Fara Film Festival ideato da Riccardo Martini e diretto da Daniele Urciuolo in uno dei borghi più belli d'Italia. ...Le scelte di Giancarlo Giannini o- conclude - A nostro avviso sarebbero scelte fortemente politicizzate e sicuramente divisive" . E intanto prosegue negli spazi di via Tuscolana '...Le scelte di Giancarlo Giannini o- conclude - A nostro avviso sarebbero scelte fortemente politicizzate e sicuramente divisive' . E intanto prosegue negli spazi di via Tuscolana '...

Pupi Avati: «Ho amato follemente Berlusconi. In Italia se non sei di sinistra, culturalmente non esisti» - ilNapolista IlNapolista

(Adnkronos) – “In Italia non si è mai prodotto così tanto. Ma per cosa Con quale finalità quando le sale cinematografiche sono completamente vuote I multisala hanno distrutto il cinema italiano, com ...RIETI - Si è aperta con successo la serata inaugurale del Fara Film Festival, nell’antico borgo di Fara in Sabina, alla presenza di numerosi ospiti del mondo del cinema e della ...