PSG | sayonara Mbappè? Sparisce dai convocati per il Giappone | cosa sta succedendo

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 21 luglio 2023) “” è il corrispettivo di addio inse, il saluto per chi se ne fa e chissà se e quando ritorna. Potenzialmente mai. Kylianè pronto a cambiare aria e a dire adieu al PSG anzi…. Perchè? In serata la squadra parigina ha diramato la lista deiper la tournèe ine fra i grandi esclusi è presente proprio il nome di Kylian. Un segnale chiaro di quello che sembra essere il futuro a breve termine. La situazione rinnovonon ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con il PSG, ma non sta neanche forzando la cessione. E lo ha detto pubblicamente. Un comportamento che mette i parigini in una posizione scomoda. Da un lato, il francese non ha intenzione di accettare le folli proposte del club, ...