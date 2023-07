PSG | paura per Donnarumma | immobilizzato e rapinato in casa

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 luglio 2023) Grandeper: il portiere del PSG e la sua compagna immobilizzati e rapinati nella loroparigina Notte da incubo per Gianluigi. Il portiere del PSG, come riportato dall’agenzia stampa AFP, è stato vittima di una rapina nella suaparigina. Lui e la sua compagna sarebbero stati immobilizzati da alcuni individui, che hanno poi svaligiato la loro abitazione. Dopo essersi legati, i due sono riusciti a liberarsi e a uscire dallaper raggiungere un hotel vicino da cui hanno chiamato le forze dell’ordine. Lievemente ferito il portiere, illesa la compagna, i due sono all’ospedale per accertamenti in forte stato di shock. Il bottino della rapina si aggira attorno al mezzo milioni di euro.