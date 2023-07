PSG | Neymar | «Rimango | con o senza amore dei tifosi»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 luglio 2023) Le parole didal ritiro del PSG: « Ho un contratto e nessuno mi ha informato di nulla. Sono sereno» Il rapporto dicon il PSG non è più quello di quando è arrivato nel 2017 per 222 milioni, nemmeno quello della stagione del Covid, con cui con una serie di grandi prestazioni trascinò i parigini nella loro prima e unica per ora finale di Champions. I litigi interni alla squadra, il rapporto ormai ostile della tifoseria sembravano averlo spinto ai margini. Eppure il brasiliano potrebbe rimanere, visto che nel calciomercato, come riportato dal Corriere dello Sport, mancano le pretendenti. Di seguito le sue parole, dette in una diretta YouTube in Brasile. «Spero di giocare al Psg in questa stagione. Ho un contratto con il Psg e nessuno mi ha informato di nulla. Sono sereno, anche se non c’è moltocon i ...