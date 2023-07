Psg | Mbappé escluso dai convocati per la tournée in Giappone

2 - 0 per il primodi Luis Enrique in amichevole contro il Le Havre, formazione della Ligue 2. In un test a ritmi non esaltanti, in gol Ekitike e poi anche Kylian, subentrato nella ripresa e ancora al centro ...I convocati delNavas, Hakimi, Ugarte, Marquinhos, Verratti,, Ruiz, Asensio, Danilo, Vitinha, Renato Sanches, Kang - in Lee, Lucas Hernandez, Ndour, Pembélé, Letellier, Kurzawa, Zaire - ...' Il serbo piace al Chelsea, al, ma attenzione anche al Real Madrid , che ha bisogno di un centravanti per sostituire Benzema. L'obiettivo dichiarato è, ma Vlahovic può essere un'...

L'Equipe, 'Mbappé non prolunga e il Psg non ci sta' Agenzia ANSA