... nella zona di Siracusa, che se d'inverno conta poche centinaia di, d'estate si anima con ... ha preso decisioni che contestiamo, avviando azioni di". In piazza i commerciati in queste ...' La Groenlandia arriverebbe a 82 suicidi per 100mila. Apro diversi link, provo a capire ... Niviaq Korneliussen dà forma alla suaattraverso la storia di una protagonista di cui non ...Genova - Una'preventiva' degli Animalisti Genovesi per la battuta di caccia che sarebbe stata ... 'Abbiamo saputo dadella zona - scrivono gli Animalisti Genovesi sulla loro pagina ...

Protesta abitanti di Marzamemi, 'Abbandonati da chi governa' Espansione TV

Discariche piene all'inverosimile, mancanza di presidi medici, carenza idrica, assenza di un progetto di valorizzazione del territorio. (ANSA) ...Universal sotto indagine per aver potato alberi nelle zone dello sciopero di attori e sceneggiatori. La replica: «Lo facciamo ogni anno».