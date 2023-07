“Pronto soccorso | caldo o freddo | qui si aspetta sempre anche per un giorno” Foto

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAd entrare nella sala d’aspetto deldell’ospedale Moscati di Avellino tanto siamo abituati da anni a vedere scene di dozzine di persone in attesa, che quasi sembra non esserci folla. “Sono qui da stanotte alle tre e non so ancora quanto dovrò starci”, ci riporta subito alla realtà una signora che aspetto che nella sala interna del, dove la folla aumenta in maniera vertigionosa, venga visitata dopo una caduta in casa. “Codice verde, non ci pensano proprio”, le fa eco un’altra persona in attesa che, invece, è preoccupata per le condizioni del marito che ha avuto un sensibile aumento della pressione a causa del forte. “Ha già avuto un infarto in passato, è normale che ci preoccupiamo. La Guardia medica al massimo ti misura la pressione, se ...