Pronovias lancia la campagna contro l’omofobia e gli haters attaccano

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 21 luglio 2023) Seguendo il motto #LoveIsLove,, il gruppo leader nel settore della sposaunasui suoi social network in cui dà spazio all’amore libero, in tutte le sue forme, illustrando una coppia di spose. Nonostante i commenti positivi alle immagini in cui le donne si mostrano da sole, quando sono apparse insieme la community hato insulti, disprezzo e diversi “unfollow”, confermandoesistente., la#LoveIsLove, ph. credits: Courtesy of Press Office, l’impegno nei confronti della comunità LGTBIQA+ Nell’ambito di #LoveIsLove, il motto che racchiude l’impegno dinei confronti della comunità, l’azienda ha pubblicato ...