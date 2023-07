Prima pagina Gazzetta dello Sport | “Spalletti | voglia matta”

Metabolizzata la delusione, è riuscita a voltare, grazie anche all'affetto dei suoi numerosi ...infatti Mara Venier starebbe facendo di tutto per averla come ospite di Domenica In nella..."La nostra idea e' quello di perseguire quello fatto ai tempi del Covid e quindi sottoscrivere un protocollo fra associazioni datoriali e sindacati per consentire di avere delle soluzioni ..."Veniamo da un decennio dove eravamo abituati a tassi negativi e quindi era inevitabile che si arrivasse a dei tassi diversi da quelli che avevamo nel decennio precedente pero' non ci convince questa ...L'influencer, che vanta su Instagram più di 50 milioni di followers, sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sardegna insieme a Cristiano Ronaldo e alla famiglia. Il calciatore a veva già trascor ...Le principali aperture dei quotidiani spagnoli di venerdì 21 luglio 2023: Sport "Joao Felix: Barça o nada". Titola così.