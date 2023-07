Pride di Reggio Calabria Presentazione libro Domenico Latino | ' Volevo essere la Barbie | storia di Davide e ordinarie omofobie'

In occasione deldiCalabria che si celebrerà sabato 22 luglio, la Casa Editrice Officine Editoriali da Cleto è lieta di annunciare l'uscita del libro del giornalista Domenico Latino dal titolo: 'Volevo ...E il fatto che quest'anno si siano aggiunte altre città organizzando il proprio, è un segno bellissimo di vitalità e mobilitazione sociale. Noi ci saremo sabato aCalabria e ci saremo ..."Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure" è stato questo l'involontario fil rouge che ha caratterizzato l'odierna conferenza stampa di presentazione delCalabria2023 . Una citazione di Italo Calvino, dal romanzo ' Le città invisibili ' che, se associato, a quella dello Stretto, non può che portare ad una profonda riflessione. E di fatti, ...In occasione del Reggio Calabria pride abbiamo organizzato in collaborazione con l'ASP di Reggio Calabria una giornata specifica per effettuare i test per l'HIV, venerdì 21 luglio dalle ore 8:30 alle ...L’evento “BeYOUtiful” sarà presentato da Giulia Salemi e Fernando Proce di Radio 101. Sul palco del Pride Village Virgo si esibiranno numerosi artisti per omaggiare Raaella Carrà, tra cui Paola e ...