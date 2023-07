Presentazione maglie | la Curva Sud prende posizione | “Non ci saremo”

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLe scorie della retrocessione sono ancora evidenti. LaSud, il cuore del tifo del Benevento, ha annunciato la volontà di disertare l’appuntamento in programma domenica al “Ciro Vigorito“. In quell’occasione, la società giallorossa presenterà le nuovegriffate Nike che verranno utilizzate nella stagione 2023/24. I motivi di tale decisione sono stati riferiti in un breve messaggio social, apparso sul profilo dellaSud. “Con la presente nota, i gruppi organizzati annunciano la mancata presenza inSud in occasione dell’evento didelle nuove, domenica 23 alle ore 20:30. La motivazione è semplice: non accettiamo che i protagonisti della disastrosa retrocessione dello scorso anno, indossino ancora i nostri colori. ...

Benevento . Cresce l'attesa per l'evento di domenica sera, quando al Vigorito saranno presentate le nuove da gioco del Benevento Calcio griffate Nike e distribuite dallo sponsor tecnico GG Team Wear. Per l'occasione sarà aperto soltanto il settore Curva Sud, con l'ingresso che ovviamente è gratuito.

