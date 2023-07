Premio Lunezia | i caudini Meccanismi Autonomi Indipendenti in semifinale

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta domenica 23 luglio la bandArmonicisono i semifinalisti delle Nuove Proposte 2023 per ila Roma. È all’ombra del Colosseo, alle 21:00, che i componenti del gruppo emergente M.A.I. si esibiranno, contendendosi con altre 28 proposte da tutta Italia i posti in finale. Sony Music Publishing, si impegna con un contratto editoriale per uno degli otto finalisti, nonché nella collaborazione per un contratto discografico. La sede romana vedrà operatori e produttori tra il pubblico e nel comitato d'ascolto. IArmonici(M.A.I.) si formano nel 2019 nella Valle Caudina creando un progetto di musica inedita, ricercando un sound proprio con diverse sfumature, dal rock all’elettronica. I M.A.I. ...

Con nove album dal 2000 ad oggi, il trio ha ottenuto un'infinità di premi, soprattutto dalla critica, come Targa Tenco e, e anche cinematografici come il Nastro d'argento per 'Piangi ...

Il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale i Nomadi, in occasione del 60° anniversario della loro costituzione ...