Pozzuoli | il mare di lucrino torna balneabile

(Di venerdì 21 luglio 2023) ieri, giovedì 20 agosto, il sindaco Gigi Manzoni, alla luce della nota dell’ARPAC, ha emanato l’ordinanza n. 105 (CLICCA QUI) con la quale ha revocato il divieto di balneazione deldi. In data 12/07/2023, le analisi effettuate dall’ARPAC sulle acque dell’area marino-costiera di, avevano dato esito negativo per la presenza di batteri Il Blog di Giò.

POZZUOLI/ Dopo una settimana il mare di Lucrino torna balneabile Cronaca Flegrea

POZZUOLI – Le acque di Lucrino tornano balneabili. Dopo meno di una settimana i nuovi prelievi dell’Arpac hanno portato a una revoca del divieto di balneazione che era stato imposto a causa dell’alta ...Dal monitoraggio delle acque di balneazione dell’Arpac è emerso che i parametri microbiologici sono ritornati nei limiti ...