Potrebbe deludere la fotocamera del Samsung Galaxy S24 in futuro

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ci sono ulteriori elementi che dobbiamo prendere in esame in queste ore, per quanto riguarda la possibile scheda tecnica delS24. Se da un lato i passi in avanti del comparto hardware saranno evidenti in diversi contesti, rispetto a quanto osservato con ilS23, al contempo bisogna concentrarsi anche su aspetti meno esaltanti. Almeno sulla carta. Vediamo dunque in quale direzione stia andando la progettazione di questa nuova serie, grazie a quanto raccolto oggi 21 luglio per coloro che seguono da vicino le vicende del brand coreano. Rischia di essere deludente ladelS24 in: situazione ad oggi Dopo aver analizzato gli ultimi riscontri in termini di sviluppo di AI, anche in ottica ...