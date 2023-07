Postazione di lavoro | quello che c’è da sapere per crearla

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 21 luglio 2023) Come si crea la miglioredi? Non è facile trovare un equilibrio perché dipende della esigenze, ma possiamo darvi alcuni consigli validi un po’ per tutto La maggior parte delle persone trascorre più ore della sua giornata sul luogo dipiuttosto che a casa ed è anche per questo motivo che diventa fondamentale avere a disposizione unadiergonomica, sicura e funzionale. Fino a poco tempo fa non si era ancora a conoscenza dell’importanza che un ambiente accogliente, ben organizzato e studiato poteva avere sul rendimento del dipendente che deve sentirsi a proprio agio e comodo. Ecco perché qualsiasi imprenditore e datore dideve concentrare la sua attenzione anche sulla disposizione degli spazi e sull’arredamento dei locali e degli uffici ...