PORSCHE 992 GT3 CUP | LA MIGLIORE DI TUTTE LE GENERAZIONI?

VAL BADIA " Due giorni e mezzo sulle Dolomiti alla guida di una911 "" GTS cabrio . È l'esperienza vissuta su una delle auto che quest'anno, per la prima volta in Italia, il marchio tedesco propone, con la formula del noleggio breve, (anche) a chi non ...L'equipaggio della scuderia Baldini bissa il successo della gara inaugurale di Pergusa e allunga in classifica generale. Nella GT Cup trionfo di Galbiati - Piria (GT3 Cup). Sono Tommaso Mosca e Giancarlo Fisichella (Ferrari 488 GT3 Evo 2020) i vincitori della 2prova del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance disputata al Mugello Circuit. Dopo il ...La classifica dei migliori tempi della classe riservata alla vetture in configurazione monomarca vede alle spalle dei portacolori della compagine romana, Piria - Galbiati (GT3 Cup - EF ...

Tre giorni sulle Dolomiti con una 911 noleggiata con Porsche. Un sogno non più per pochissimi la Repubblica

VAL BADIA – Quasi tre giorni sulle Dolomiti alla guida di una Porsche 911 "992" GTS cabrio. È l'esperienza vissuta su una delle auto che quest'anno, per la prima volta in Italia, il marchio tedesco pr ...