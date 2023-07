Pontecagnano | incidente sulla Litoranea | morto 49enne

(Di venerdì 21 luglio 2023) TragediaFaiano: nella serata di ieri un uomo di 49 anni, originario di Campagna, – come riporta Salerno Today – era in sella alla sua moto Yamaha quando, improvvisamente, si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione. L’uomo è stato trasportato velocemente in codice rosso dai sanitari del 118 presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno dove, purtroppo, è deceduto. Su quanto accaduto, indaga la Polizia per risalire alla dinamica del sinistro. Segui ZON.IT su Google News.

