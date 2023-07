Pomigliano | spari per ?liberare? una casa popolare | anziana ferita da un proiettile vagante

Intorno alle 2 di questa notte i carabinieri della Stazione diD'Arco, nel napoletano, sono intervenuti in via Campanale per una 77enne del posto ferita di striscio da un colpo di pistola. Da una prima sommaria ricostruzione, spiegano i militari in una ...Contestualmente, nelle ore successive, ad Acerra (comune che confina con), un ragazzo di 24 anni, incensurato, è stato colpito da un colpo d'arma da fuoco in via Torino. Per motivi ancora ...Nelle stesse ore sempre aD'Arco un 37enne è stato ferito ad un ginocchio nel corso di un altro agguato in via Roma, nei pressi di una scuola. I due episodi sono stati denunciati dal ...

Ieri sera a Pomigliano una donna è stata ferita da un proiettile vagante mentre era in strada. Una donna di 77 anni ieri era in strada a Pomigliano, precisamente in via Campana, quando si è ritrovata ...La vicenda questa notte nella città in provincia di Napoli: le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto ...