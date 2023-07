Pomeriggio 5 e Myrta Merlino anticipano Matano e La Vita in Diretta | i dati

Leggi su biccy

(Di venerdì 21 luglio 2023) L’arrivo di5 è una delle grandi novità della nuova stagione di Mediaset, la giornalista – così come è successo a Barbara d’Urso – se la dovrà vedere con Albertoe Lain. Ma almeno la prima settimana l’ex volto di La7 avrà una concorrenza meno temuta e consolidata. Stando a quello che ha riportato Giuseppe Candela su Dagospia, il programma pomeridiano di Canale 5 dovrebbe iniziare qualche giorno prima del suo competitor.5 infatti andrà in onda da lunedì 4 settembre, mentre LaInpare che faccia il suo comeback l’11 settembre (un anno faè tornato in onda il 5 settembre insieme alla d’Urso). Per una settimana lase la ...