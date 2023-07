Pnrr | Crosetto | “Servono fideiussioni sui lavori del Piano”

(Di venerdì 21 luglio 2023) Lo scrigno delè stato aperto: la terza rata è sbloccata. E per il ministro della difesa Guido, fra le tutele per realizzare gli obiettivi, sarebbero necessarie da inserire delle “” per quando si finanziano opere pubbliche. “Così che la piena responsabilità non sarà dello Stato, ma di chi ha sbagliato, nel caso L'articolo proviene da Il Difforme.

LA STAMPA ', le imprese diano garanzie allo Stato', apre il quotidiano torinese. A centro pagina spicca la grazia a Zaki ('Zaki: Grazie Italia'). 'Giorgia&Marina, le incompatibili', si .... Mercati: Tesla e Netflix frenano New York, l'Europa sale (Il Sole 24 Ore, pag. 23): ok (con taglio) alla terza rata. Accordo Ue: 519 milioni slittano alla quarta rata, ma totale ...(...Il ministro della Difesa Guidonon nasconde i timori per i difficili equilibri che l'Italia sta inseguendo dentro e fuori ... così come sul, su cui la Lega continua a mostrare perplessità, ...

Pnrr, Crosetto: Servono fidejussioni, non può rischiare solo lo Stato - Geagency GEA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 lug - Mercati: Tesla e Netflix frenano New York, l'Europa sale (Il Sole 24 Ore, pag. 23) Pnrr: ok (con taglio) alla terza rata. Accordo Ue: 519 milioni ...Il ministro delle Difesa: «Nella Finanziaria bisogna evitare il taglio della spesa militare. Con l’Egitto nessun accordo sottobanco per Zaki e su Regeni ...