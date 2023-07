Pnrr | cosa prevede la terza rata | risorse | obiettivi e tempistiche

Leggi Anche, il governo modifica 10 obiettivi della quarta rata:cambia - Schlein chiama Meloni: 'Venga in Parlamento a spiegare tutto' Le risorse del- Sono 191,5 i miliardi di euro ...... rinnovi senza causali e più voucher: il decreto Lavoro è legge, eccocambia per 3 milioni di ... Bonomi se la prende anche sulche 'Non va nella giusta direzione , lo abbiamo sempre sostenuto'.è successo a Samuele Lippi. Samuele Lippi ha rilasciato alcune dichiarazioni al 'Corriere ...danneggiata" perché "il municipio sarebbe commissariato e rischieremmo di perdere i soldi dele di ...La terza tranche è pari a 18,5 miliardi di euro, da versare entro la fine del 2023. I traguardi da raggiungere si dividono in diverse macro-aree, dalla digitalizzazione alla rivoluzione green fino a i ...L’esecutivo ha raggiunto un accordo per la terza e quarta rata dei fondi europei. Ma per tanto tempo il dibattito sul tema è scomparso inghiottito dalle ...