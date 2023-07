Pnrr | Bonomi | “Sbagliato dall’origine | non va nella giusta direzione”

(Di venerdì 21 luglio 2023) (Adnkronos) – "Ildall'origine e non sta andando". A ribadirlo è il presidente di Confindustria, Carlo, intervendo a SkyTg24, riconoscendo come pertanto sia "difficile accollare dei problemi a questo governo". Ricordando gli allarmi lanciati in passatoosserva come "i dati ci stanno dando ragione perché questo piano doveva essere un boost aggiuntivo agli investimenti pubblici che mobilitasse anche quelli privati". "Invece – spiega – così non è stato". "Fin dall'inizio abbiamo detto al governo Conte che non andava" ricordasottolineando il rischio di spese inutili: “Se facciamo rotonde e piste ciclabili stiamo andando ...

"Ilè sbagliato dall'origine e non sta andando nella giusta direzione". A ribadirlo è il presidente di Confindustria, Carlo, intervendo a SkyTg24, riconoscendo come pertanto sia "difficile ...boccia il"non va nella giusta direzione" (e non solo quello) Peril"non va nella giusta direzione". La transizione energetica è "sicuramente una grande opportunità" ma deve ...'Ilè sbagliato dall'origine e non sta andando nella giusta direzione'. A ribadirlo è il presidente di Confindustria, Carlo, intervendo a SkyTg24, riconoscendo come pertanto sia 'difficile ...ROMA. Sul pnrr «fin dall'inizio abbiamo detto al governo Conte che non andava nella direzione giusta» ribadisce il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo a «Start» su Sky Tg24. «Se fa ..."Il Pnrr non va nella giusta direzione". Lo ha ribadito il presidente di Confindustria Carlo Bonomi a Star su Sky Tg24. "Non va nella giusta direzione, lo abbiamo sempre sostenuto", ha affermato. (ANS ...