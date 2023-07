Pikmin 4 | il gioco è disponibile in occasione della Giornata Mondiale del Cane

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 21 luglio 2023) Un giorno non scelto per caso: ecco perché l’attesissimo4 èproprio a partire da questa importantissima ricorrenza L’ultima fatica di Shigeru Miyamoto,4, è finalmente, ma non si tratta di una data di uscita scelta a cuor leggero. Il vulcanico game designerGrande N lo conosciamo per i suoi contributi dal 1970, quando l’azienda kyotense ancora si occupava di giocattoli. Sue sono le illustrazioni per Sheriff, tanto quanto sua è la firma dietro Donkey Kong, Super Mario Bros. e The Legend of Zelda. A lui dobbiamo anche Nintendogs, più giovanesaga dedicata agli alieni floreali di appena qualche anno; il migliore amico dell’uomo è un tema a lui tanto caro che la scelta di far uscire ilproprio oggi è stata presa ...