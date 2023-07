Pierpaolo Pretelli in ospedale | ginocchiata in testa da Morello Morello alla Partita del Cuore | cosa è successo

Ieri sera c'è stata la Partita del Cuore per la Romagna trasmessa in diretta su Italia 1. Tanti i vip che hanno preso parte a questo evento, tra cui anche. Difatti quest'ultimo è stato il portiere del Golden Team. Purtroppo però durante la partita ha ricevuto improvvisamente un calcio in faccia dal giocatore della squadra avversaria, ...Infortunio per l ex concorrente del Grande Fratello Vip durante il match. Grosso spavento per, il fidanzato di Giulia Salemi. L'ex concorrente di Tale e Quale Show stava giocando la partita di beneficenza organizzata a Rimini per le vittime dell'alluvione in Romagna, quando ...Leggi Anche Giulia Salemi e, vacanza bollente a St. Tropez Leggi Anche Su Italia 1 la 'Partita del Cuore': Nazionale Cantanti e vip in campo per la Romagna In serata,ha ...

Colpo alla testa durante la partita del cuore, Pierpaolo Pretelli in pronto soccorso: "Solo una botta" TGCOM

Durante la Partita del Cuore Pierpaolo Pretelli si è infortunato ed è stato portato in ospedale: come sta il fidanzato di Giulia SalemiPierpaolo Pretelli dopo la ginocchiata alla testa alla Partita del Cuore per l'Emilia Romagna, ecco come sta ora.