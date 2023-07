Pierpaolo Pretelli in ospedale | ginocchiata in testa da Morello Morello alla ' Partita del Cuore' | cosa è successo

A sfidarsi sul campo c'erano la Nazionale Cantanti e il Golden Team per la Romagna e tra loro giocava anche uno dei volti del GFVip ,. GFVip,si ferisce durante ...è stato tra i protagonisti della serata di solidarietà che si è tenuta ieri sera su Italia 1, dove è andata in onda la Partita del Cuore . Il compagno di Giulia Salemi era tra i ...in ospedale, ginocchiata in testa da Morello Morello alla 'Partita del Cuore': cosa è successo Giulia Torelli, influencer mangia patatine al cinema e il vicino di posto si lamenta, ...

Colpo alla testa durante la partita del cuore, Pierpaolo Pretelli in pronto soccorso: "Solo una botta" TGCOM

A sfidarsi sul campo c'erano la Nazionale Cantanti e il Golden Team per la Romagna e tra loro giocava anche uno dei volti del GFVip, Pierpaolo Pretelli. GFVip, Pierpaolo Pretelli si ferisce durante La ...Spavento per il giovane Pierpaolo Pretelli che è stato costretto a dirigersi in ospedale dopo un brutto incidente sul campo da calcio.