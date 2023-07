Pierpaolo Pretelli in ospedale dopo incidente a La Partita del Cuore | come sta

(Di venerdì 21 luglio 2023) Giovedì 20 luglio 2023 è andata in onda Ladelper la Romagna su Italia 1. Se dal punto di vista degli ascolti tv non è stato un successo, l'evento sportivo ha fatto chiacchierare molto sui social per l'di. Il fidanzato di Giulia Salemi si è reso protagonista di uno scontro di gioco che l'ha costretto ad uscire dal campo. Nel ruolo di portiere, ha subito un colpo alla testa da Moreno Morello (inviato storico di Striscia la Notizia) che stava cercando di segnare il goal. Max Angioni, in collegamento con la regia, ha commentato scherzando: «Si è alzato, è rinsavito ma parla russo».è stato fatto uscire dal campo essendo tutto dolorante. Qualche orasi è immortalato sdraiato su un letto del pronto soccorso di ...

