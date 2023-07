Pierpaolo Pretelli brutto scontro durante la partita del cuore | costretto a lasciare il campo

Momento di paura per, che durante la partita di beneficenza tenutasi a Rimini è stato colpito alla testa ed è stato portato in ospedale.ha vissuto momenti di panico mentre si ...... Stefania Orlando, Deborah Johnson, Gemelli di Guidonia, Dennis Fantina,, Ciro Priello sfideranno i migliori della decima: Barbara Cola, Carolina Rey, Pago, Virginio. In palio ci ...A sfidarsi sul campo c'erano la Nazionale Cantanti e il Golden Team per la Romagna e tra loro giocava anche uno dei volti del GFVip ,. GFVip,si ferisce durante ...

Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli sui social: "Sono al pronto soccorso, ma..." ComingSoon.it

Tale e Quale Show - Il torneo: concorrenti, giuria, quante puntate e streaming in replica su Rai 1 alle ore 21.25 oggi, 21 luglio 2023 ...“Tale e Quale - Il Torneo”, una puntata unica venerdì 21 luglio alle 21.25 su Rai 1, dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma ...