Piano neofascista contro la magistratura a Caltanissetta | due arresti

(Di venerdì 21 luglio 2023) False informazioni a pubblico ministero con l’aggravante di aver mentito in un procedimento per strage. Queste le accuse che hanno portato all’ordinanza didomiciliari per due persone eseguita dalla Dia di. Si tratterebbe di un progetto ispirato all’ideologia fascista - gli interlocutori si definiscono infatti fascisti - che è emerso grazie ad alcune intercettazioni sulla base delle quali è partita l’inchiesta.

Caltanissetta, scoperto unper controllare magistrati 'sgraditi' La Procura di Caltanissetta ha scoperto unper controllare i magistrati . Sono due gli arresti eseguiti dalla Dia: in manette ...a Dia di Caltanissetta ha eseguito un'ordinanza di arresti domiciliari per l'avvocato Stefano Menicacci e per Domenico Romeo. Sono accusati di false informazioni a pubblico ministero aggravate dall'...Avevano l'obiettivo di costituire un nucleo che monitorasse la magistratura per destabilizzarne l'operato. Per ordine della procura di Caltanissetta, la Dia ha eseguito un'ordinanza di custodia ...

Caltanissetta, il piano neofascista per "controllare" i magistrati: «Sostenevano di avere l'avallo di altissimi livelli del ... Open

Il progetto neofascista, erano gli stessi indagati a definirsi così nelle intercettazioni, era quello di costituire un “Osservatorio” delle attività della magistratura, del quale dovrebbero fare parte ...Un «osservatorio» di ispirazione neo fascista per monitorare i magistrati e colpire quelli «non graditi». Non un semplice progetto ma una realtà che potrebbe essere già esistente e operativa. C’è ques ...